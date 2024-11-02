Салихова: «Игроки ЦСКА повели себя как черти»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, резко высказалась о ЦСКА. «Красно-белые» одержали победу в дерби со счётом 2:0.

«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле», - цитирует Салихова «Спорт-Экспресс».

Салихова отдельно высказалась об эпизоде со второй жёлтой карточкой Облякову, которую он получил за удар плечом в лицо Пруцеву, Зарема считает, что лидера «армейцев» должен получить длительную дисквалификацию.

Сегодняшняя победа позволила подопечным Станковича обойти ЦСКА и подняться на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.