Николич раскритиковал поведение Виллиана Роши

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Ваше первое большое московское дерби получилось горячим. Я бы даже сказал, что где-то игра переходила грань грубости. Как вы думаете, почему так получилось?

- Мне это не понравилось, так нельзя. Я в первую очередь о своей команде говорю. Не надо хулиганить на поле, нужно сохранять концентрацию на футболе и на футбольных вещах, этим недоволен. Команда нервничала на поле, а это сразу влияет на принятие решений, так как когда у тебя нервничает голова, решения принимаются не те. Игра шла так… «Спартак» лучше начал, потом мы забрали преимущество, в раздевалку пропустили гол. Просто там мастерство одного игрока, там 3 в 4 выход на фланге. Конечно, тактическая ошибка нашего левого фланга. Человек забрал мяч на линии, пошел внутрь, здорово пробил, очень хороший удар. Практически это решило игру. Во втором тайме мы пробовали что-то, они пробовали что-то. Были контратаки, у них было много подходов. Но это не был серьезный футбол после драки на поле.

- Понятно, что для Виллиана была эмоционально тяжелая неделя, пусть и радостная, у него появился ребенок. Тем не менее, вот эта поездка в Бразилию как-то на него повлияла? Может быть, усталость от перелетов?

- Так нельзя себя показывать. Есть футбол, есть профессиональный подход, есть команда, которую нельзя подвести. Я не про Виллиана, а просто говорю - конечно, это дерби, но эмоции нужно держать под контролем.

- Если говорить про атаку ЦСКА, сегодня ни одного удара в створ. Что не получилось в атаке?

- Да, у нас мало что получилось в атаке сегодня, просто с начала матча более агрессивно играл «Спартак», при игре один в один. Мы очень много ошибались в таких ситуациях. Было куча ударов у нас мимо ворот. Порой надо было потерпеть и принимать решения отдать влево-вправо, еще одну передачу, потом спокойно завершать.

- Такой осторожный первый тайм - наверное, это не была ваша установка?

- Нет, как я сказал, более агрессивнее вышел на поле «Спартак» в первом тайме.

- Как вы думаете, если с первых минут был Мусаев на поле, это как-то повлияло бы на игру?

- Сейчас не знаю, может быть, не знаю.

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- Вы уже успели пообщаться с Деяном? Или сегодня не время?

- Да, после игры поздравили друг друга и всё.