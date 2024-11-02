Литвинов – об удалении: «Я не бил»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своем удалении в матче против «ЦСКА» (2:0), россиянин получил красную карточку в результате потасовки. Со стороны «армейцев» был удален защитник Виллиан Роша.

«Я не бил. Мне ее просто дали», - цитирует Литвинова Sport24.

Литвинов принял участие в 16 матчах «Спартака» в нынешнем сезон, но голевыми действиями не отметился. Контракт 23-летнего россиянина с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В следующем туре «Спартак» примет на своем поле «Акрон», в этом матче Литвинов не сыграет.