Станкович: «Получал удовольствие от игры с первой и до последней минуты»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Игра получилась эмоциональной, в ней было много от дерби, может быть, слишком много, потому что игра часто переходила грань дозволенного.

- Это дерби, сегодня оно получилось именно таким, так бывает. Футболисты отдавали себя на поле полностью, получилось всё прекрасно. Я получал удовольствие от игры с первой и до последней минуты, гордился своими ребятами и горжусь ими, потому что мы провели отличный матч, организованный, все, как нужно. Нужно отдать должное команде Марко, все были хороши.

- По ходу первого тайма владение «Спартака» доходило до 70%. Вы ожидали, что ЦСКА дома сыграет так осторожно?

- Мы на самом деле с самого начала сезона так пытались играть, иногда получается, иногда получается меньше. Тем не менее, я верю в своих ребят, верю, что они могут это делать. Мы стараемся.