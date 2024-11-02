Умяров - о Роше: «Не совсем красиво возмущаться, когда ты сзади бьёшь человека»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Можно ли сказать, что это дерби было по-настоящему особенным?

- Особенным, прежде всего, потому что мы давно не побеждали тут, именно на этом стадионе.

- Держите эту статистику в голове?

- Не то, что держится. Просто, когда приезжаешь на стадион, вспоминаешь хорошие моменты, а побед тут давно не было. Понятно, что хотелось победить. Очень хорошо, что удалось в такой игре, боевой, я бы сказал, и достаточно серьезной.

- Давай вспомним первый тайм, предполагалось, что «Спартак» будет больше владеть мячом и инициативой. Так по факту и получилось. Это деталь установки, или так игра пошла?

- Я думаю, вы видели, что в первом тайме ЦСКА сел в достаточно низкий блок, оборонялся глубоко 5-4-1. Хорошо, что у нас удавалась такая быстрая игра, но последнего паса чуть не хватало. Очень хороший гол Тео. Это то, что Тео делает на тренировках. Вы увидели это в игре.

- Любит бить так?

- Да, у него частенько так получается.

- Объясни, какая роль у тебя была?

- Как обычно. Последнюю игру я пропустил из-за дисквалификации, но сегодня хорошо, что удалось вернуться с победы в дерби. Какая роль? Как обычно, не было какого-то конкретного изменения в моей игре.

Реклама

- Что произошло во время стычки, как она смотрелась с твоего ракурса?

- Прежде всего, удар сзади от Виллиана Роши, который не совсем корректно поступил и начал сразу возмущаться.

- Ты его немного подтолкнул?

- Как по мне, это не совсем красиво в данной ситуации возмущаться, когда ты сзади бьешь конкретно человека. Мне не понравилась реакция его. Считаю, что там не совсем корректно руками махать.

- А удаление Литвинова?

- Честное слово, не видел. Я только видел удар игрока ЦСКА. Это сильно на эмоции вывело.

- Кажется, что уровне РПЛ у тебя такое впервые.

- На уровне РПЛ да. Был момент с «Зенитом» в Кубке, но повторюсь, это не совсем украшает игру. Понятно, это дерби, это эмоции, но не первый раз, когда с одними и теми же людьми происходит одно и то же.

- Как тебе игралось в таком формате: сначала 10 на 10, потом 10 на 9?

- Это в первый раз в моей карьере, чтобы так много удалялось. Но это то, к чему мы должны быть готовы в любом случае, всё нормально.

- Много разговоров по поводу тебя, твоей позиции и функционала. Кажется, что в этом сезоне ты немного изменился. Так ли это, в чем ты прибавил и вырос?

- Свою игру никогда особо не комментировал, это прежде всего дело тренера, руководства и экспертов. Мне кажется, что в любом случае у нас моментами происходит достаточно комбинационная игра, в которой и мне комфортно, и команда чувствует себя хорошо. Но, прежде всего, нам нужно прибавлять именно в последней трети, где нужно создавать моменты, а их нужно реализовывать.