Мартинс – о победе над ЦСКА: «Топ! Лучшее чувство»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс остался доволен победой в дерби над ЦСКА (2:0).

«Игра — топ! Победа 2:0 в дерби — это лучшее чувство», - цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Мартинс восстанавливается от повреждения, поэтому участия в сегодняшнем матче не принимал.

Полузащитник сборной Люксембурга сыграл 15 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне, забил два гола и отметился одной голевой передачей.

Подоечные Станковича занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре «Спартаку» предстоит принять на своем поле «Акрон», встреча запланирована на 10 ноября.