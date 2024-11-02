Пруцев: «На последней минуте первого тайма прошла комбинация, что наигрывали»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Спартак» Данил Пруцев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Считаю, самое главное - то, что мы победили. Голевые передачи? Спасибо партнерам, реализовали эти моменты. Браво, команда.

- Второй гол уже на пространстве в самой концовке. А вот первый гол - вы практически не проходили в штрафную ЦСКА, при том что владели мячом в первом тайме. За счет чего все-таки удалось эту атаку на последней минуте первого тайма довести до пространства и гола?

- Считаю, ЦСКА играл очень компактно, в нижнем блоке. Тяжело было вскрывать их. На последней минуте прошла наша комбинация, та, что наигрывали, сыграли на третьего. Денисов отдал мне, я - на третьего, Тео. И дальше мастерство Тео.

- Эмоции шкалили. Три красные карточки в итоге. Несколько эпизодов, когда футболисты откровенно переходили черту. Как ты думаешь, почему так получилось, почему не удалось удержать эту игру, в том числе судьям, в рамках допустимого?

- Могу сказать только, что это настоящее дерби, принципиальные соперники. Был очень высокий накал на поле, поэтому так вышло. Все бились до последнего и хотели победить.

- Классно пользуешься шансами, которые предоставляются. Помним, как еще недавно ты не выходил в матчах чемпионата, а играл в основном в матчах Кубка, но сейчас два появления в стартовом туре. В прошлом туре был дисквалифицирован Умяров, сейчас травмирован Мартинс. За счет чего удается находить мотивацию?

- Не знаю, я всегда на тренировках, даже когда не играю, всегда полностью выкладываюсь, не опускаю руки. Когда выпадает шанс, пытаюсь воспользоваться им.

- Сегодня с Наилем сыграли в центре. Ваша чертановская пара, вы давно вместе не появлялись. Сегодня вспомнили былое?

- Да, последний раз выходили, по-моему, в чемпионате против «Крыльев Советов», по-моему, тогда я гол забил. Чертановская связка работает.