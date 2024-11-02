Голкипер «Динамо» Волк - о матче с «Зенитом»: «Не получилось выиграть сегодня»

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» на выезде потерпело поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. Об этом поединке высказался голкипер гостей Давид Волк.

«К сожалению, мы быстро пропустили два мяча. Не смогли сразу выровнять игру. Не получилось выиграть сегодня», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 14 проведенных матчей «Динамо» с 12 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака набрали 33 очка и располагаются на второй строчке в чемпионате страны.