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Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА

02 Ноября 2024 • 23:01 Комментировать (3)
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Ставим оценки футболистам Марко Николича

Сто сыгранных минут, три удаления, тонна фолов и жёлтых карточек, постоянные споры и конфликты. Дерби всея Руси показало невероятный нерв и… преимущество «Спартака». При этом, «красно-белые» не показали ничего сверхъестественного, но смотрелись явно лучше ЦСКА, бившегося словно рыба об лёд. «Армейцы» буквально страдали на поле.

Давайте разбираться, из-за кого же ЦСКА уступил «Спартаку» на своём поле. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:2Спартак Москва
  45'Бонгонда Тео (0:1)
  90'Медина Хесус (0:2)
Акинфеев ИгорьМойзес РобертоКруговой ДанилДивеев ИгорьВиллиан Роша  57'Обляков Иван  69'  84'Кисляк Матвей 63' (Келлвен Дуглас ( 63') Гайич Милан III 63' (Мусаев Тамерлан ( 63') Зделар Саша 79' (Койта Секу ( 79') Файзуллаев Аббосбек 63' (Пьянич Миралем ( 63'  83') Гуарирапа Сауль 79' (Глебов Кирилл ( 79')
Запасные: Агапов ИльяШуманский АртемБоков ДанилаУшаков ЕгорЛукин МатвейБистрович КристиянТороп Владислав
Максименко АлександрДенисов Даниил  89'Бабич Срджан  57'Литвинов Руслан  60'Рябчук ОлегМаркиньос VI 90' (Мангаш Рикарду ( 90') Пруцев Данил  83'Барко ЭсекьельУмяров Наиль  57'Бонгонда Тео 64' (Дуарте Алексис ( 64') Угальде Манфред 86' (Медина Хесус ( 86')
Запасные: Виллиан ЖозеЗорин ДаниилАбена МиентиСелихов АлександрХлусевич ДаниилНиколсон ШамарДовбня АлександрЗиньковский АнтонИгнатов Михаил
02 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ЦСКА – «СПАРТАК»

МИЛАН ГАЙИЧ – 4,5. Вообще, на эту оценку (плюс-минус) сыграл весь ЦСКА, кроме двух перечисленных ниже. Но мы отдельно отметим Гайича, вчистую проигравшего фланг Барко и Маркиньосу.

Милан проиграл все три единоборства коренастым соперникам и позволил много созидать в своей зоне. А когда сам подключался в атаку, получался какой-то ужас: за 65 минут восемь точных передач при девяти потерях.

ВИЛЛИАН РОША – 4,0. Теперь обратимся к лидерам ЦСКА, которые подвели команду в нужный момент. А эффект от лидеров должен быть прямо противоположный. Виллиан частенько наступал на Угальде, уступая ему в резкости. И вот, когда арбитр это заметил, Роша ещё и поддался на провокацию.

Да, Виллиана неплохо так хватали за лицо, но в такой момент оставить команду в меньшинстве – это подстава. А главный защитник именно в меньшинстве оставлял ЦСКА, ведь только повтор помог вычленить грязные выходки Литвинова.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 3,5. И если в обороне ЦСКА хоть что-то демонстрировал (особенно в Рошей в составе), то в атаке просто пустота, тишина. Будто продолжение ужасной игры с «Факелом», ни одной светлой мысли впереди, зато масса потерь.

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Расшевелить всех должен был Обляков, ставший лидером ЦСКА, но вместо этого он самоустранился. Сначала бегал непонятно где, выискивая себе удобную позицию для созидания, но не нашёл. А только проиграл 75% единоборств (6 из 8) и совершил девять потерь.

Обостряющих передач на отдавал и начал фолить – трижды нарушил правила, дважды получил жёлтую карточку и за 10 минут до конца матча поле покинул.

Худший игрок матча
Иван Обляков Виллиан Роша Милан Гайич Другой, укажу в комментариях
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Комментарии (3) Все комментарии
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Levlimin
02 Ноября 2024 в 23:20
По мне так худший-это тренер Николич, ничего не придумал для игры в атаке и в целом не было командной игры и уже 2-ю игру подряд.
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Erling Viglafson
02 Ноября 2024 в 23:09
С победой Спартаковцев... Грустно у нас в атаке все, к сожалению. Одна надежда на зимние сборы и одно светлое пятно - Пьянич. . .
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sierge
02 Ноября 2024 в 23:04
Худший игрок судья
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