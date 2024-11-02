ЦСКА не может обыграть «Спартак» в шести московских дерби подряд

Вечером субботы в рамках столичного дерби московский ЦСКА принимал «Спартак». «Красно-белые» увезли выездную победу – 2:0.

Таким образом, уже шесть матчей подряд ЦСКА не может обыграть «Спартак» в очных дерби. В последний раз «красно-синие» побеждали «Спартак» почти три года назад, 26 февраля 2022 года в рамках Премьер-лиги. С тех пор «Спартаку» удалось победить три раза в шести матчах, ещё три раза два столичных клуба расходились на ничьей.

Кстати, благодаря победе «Спартак» смог обойти ЦСКА в турнирной таблице.

Больше подробностей о виктории «Спартака» в прошедшем дерби – в нашем ревью.