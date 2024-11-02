Сёмин оценил шансы команды Миранчука против «Интер Майами» Месси

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о поединке между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«У команды Алексея хорошие шансы пройти дальше. Они играют дома и к тому же учтут ошибки, совершенные в первой встрече. Алексей сыграет лучше, чем в первой игре», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что первый поединок завершился минимальной победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится на домашнем стадионе «Атланты» в ночь со 2 на 3 ноября.