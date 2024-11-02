Три удаления, два гола: «Спартак» выиграл дерби всея Руси и обошёл ЦСКА в турнирной таблице РПЛ

«Спартак» и ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

Главный матч 14-го тура схлестнул между собой команды не из лидирующей группы. ЦСКА и «Спартак» с грехом пополам догоняют/подгоняют лидеров, но похвастаться стабильностью не могут. Зато могут похвастать сербскими наставниками – Станкович и Николич дебютировали в главном дерби Москвы.

Неожиданностей в составах практически не было. У «Спартака» атакующую группу составили легионеры: Угальде, Маркиньос, Бонгонда и Барко. ЦСКА был чуть более приближен к России: Обляков, Кисляк, Файзуллаев и Гуарирапа. Правда, обсуждать составы времени не было, команды с первых же минут задали высокий градус. Но вылился он не в опасные моменты, а в огромное количество столкновений.

Сначала Виллиан локтем встретил Бонгонду, потом Тео сзади срубил Кругового и вот, здравствуй первая стычка. Потолкались футболисты ЦСКА и «Спартака», поговорили на повышенных тонах, но Сухой решил никого не наказывать жёлтой карточкой по итогам столкновения. Может быть и зря, потому что во втором тайме всё повторится. А дойдут до этого момента команды очень быстро, увязнув в позиционной борьбе и в ноябрьском холоде.

Ровно до 45-й минуты обе команды не показывали ничего. Как вдруг Денисов перевёл на Пруцева, а Данил в касание продлил на Бонгонду. Тео резким рывком сместился с правого края, подошёл к штрафной площади и шикарно пробил. Мяч упал точно в дальний угол – 0:1.

Немного футбола увидели, возвращаемся к единоборствам. Так решил Матвей Кисляк, вытянутой ногой срубивший Барко. Буквально в следующем эпизоде Виллиан сзади наступает на Угальде и вспыхивает потасовка. Бабич и Литвинов набежали на Рошу, стали того хватать за лицо, толкать. Виллиан отбивался ударом наотмашь. С огромным трудом удалось разнять заведённых футболистов. Сухой выписал «горчичники» Умярову и Бабичу, удалил Виллиана. Бразилец очень возмущался и просил посмотреть повтор, как оказалось, не зря. После просмотра арбитр удалил ещё и Литвинова – матч доигрывали 10 на 10.

Вскоре Николич перестроился на два центральных защитника, выпустив Келлвена, Мусаева и Пьянича вместо Гайича, Кисляка и Файзуллаева. А Станкович перешёл на игру от обороны – Дуарте вышел вместо Бонгонда. Много в позиционных атаках находился ЦСКА, но ничего толкового предложить так и не смог. А в концовке ещё и Обляков плечом влетел в лицо Пруцеву, заработав вторую жёлтую карточку. Тут уже совсем всё стало ясно.

А финальную точку в матче поставил Медина. На девятой компенсированной минуте неудачный угловой ЦСКА породил контратаку, которую отличной передачей разогнал Барко. А Хесус завершил всё красивой закидушкой, забив гол в ворота бывшей команды - 0:2. «Спартак» выиграл дерби всея Руси и обошёл ЦСКА в турнирной таблице.