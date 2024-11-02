Бышовец: «Локомотив» выиграл благодаря характеру»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил минимальную победу московского «Локомотива» дома над казанским «Рубином». «Железнодорожники» забили в концовке матча единственный гол встречи.

«Локомотив» выиграл благодаря характеру. Не было Батракова и Баринова, чуть нарушились наработанные игровые связи. Отдал бы должное и «Рубину», он пытался играть на равных и почти до конца матча обе команды имели шансы на победу», - делится Бышовец с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе «Локомотив» продолжил погоню за первой двойкой турнирной таблицы. У москвичей 31 балл, отставание от первого места до матча «Краснодара» - два балла.