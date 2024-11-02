Литвинов и Роша удалены за драку в дерби

В эти минуты ЦСКА в рамках очередного тура Российской Премьер-лиги принимает на своем поле московский «Спартак».

На 56-й минуте встречи после одного из фолов Роши на поле случилась потасовка, по результатам которой красную карточку получили два футболиста: защитник ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Отметим, что обе команды остались без центральных защитников.

На данный момент идёт 70-я минута матча, «Спартак» ведёт со счётом 1:0, единственным голом в концовке первого тайма отметился вингер «красно-белых» Тео Бонгонда после голевой передачи Данила Пруцева.