«Спартак» минимально ведёт у ЦСКА по итогу первого тайма дерби

Вечером субботы в Москве на «ВЭБ Арене» проходит дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14 тура РПЛ. По итогу первой половины встречи впереди игроки «Спартака», свою команду вперёд вывел Тео Бонгонда на последней минуте тайма.

Данил Пруцев в моменте отдал хороший пас на правый фланг атаки на Бонгонду, а тот смог одним движением уйти от Мойзеса, слегка сместиться в центр и с 20 метров по шикарной траектории поразить дальний угол ворот опытнейшего Игоря Акинфеева.

Текстовую трансляцию вечернего дерби проводит наш портал. Впереди вторая половина противостояния.