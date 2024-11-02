Тимофеев – о победном голе: «Просто бежал в зону»

Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев рассказал, как забил победный гол в ворота «Рубина» (1:0).

«Была контратака, просто бежал в зону. Пиняев хорошо отдал», - цитирует Тимофеева Sport24.

Отметим, что несколько дней назад в СМИ появилась информация, что в «Локомотиве» недовольны Тимофеевым и ищут ему замену.

30-летний российский полузащитник появлялся на поле 11 раз в нынешнем сезоне и забил один гол, действующее соглашение Тимофеева с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.