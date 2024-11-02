Семак высказался о травмах Латышонка и Нино

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о свежих травмах своей команды. В первом тайме матча против махачкалинского «Динамо» «Зенит» потерял голкипера Евгения Латышонка, а во втором - защитника Нино.

«Микроповреждения, я думаю. Посмотрим после обследования, насколько они серьезные», - цитирует Семака телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что чемпиону России удалось победить с минимальным перевесом – 2:1. Два гола в первом тайме оформили Нино и Лусиано Гонду. В тайме втором динамовцам удалось сократить разрыв благодаря голу Сослана Кагермазова, однако больше голов гостям забить не удалось.