​Кавазашвили: «На двух стульях не усидишь»

Не так давно совмещающий сразу два поста Валерий Карпин, который является как тренером «Ростова» так и российской сборной дал понять что устал от такого положения вещей и подумывает там отставке. Его мысли прокомментировал бывший чемпион СССР Анзор Кавазашвили.

- На двух стульях никогда не усидишь. Когда ты хочешь зацепиться за «Ростов» и возглавить сборную России, ты ни в одном из этих мест не преуспеешь, - цитирует слова Анзора Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Валерий Карпин возглавил российскую сборную в 2021 году, а тренером «Ростова» стал годом позже, в 2022 году.