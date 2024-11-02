Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Динамо» Мх

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

«Зенит» победил, но заставил понервничать своих болельщиков. Пришлось последние полчаса оборонять минимальный перевес против аутсайдера – конечно, не такого ждали трибуны «Газпром Арены» в игре с махачкалинским «Динамо». И вроде многие сыграли хорошо: очень добротный матч провели Мантуан, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Лусиано Гонду. Но только минимальная, скользкая победа в итоге.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «ДИНАМО»

НУРАЛЫ АЛИП – 4,5. Вот это называется – вышел и сразу накосячил. Нуралы Алип заменил травмированного Нино и совсем не успел понять, что происходит, как в суматохе проиграл борьбу, не накрыл отскок и получил гол.

Именно его нерасторопность на стандарте привела к мячу Кагермазова. Далее исправиться было сложно – ещё две потери совершил при 11 точных передачах.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 4,5. Неожиданно слабо выглядел в центре поля Барриос. Обычно Вильмар является самым непроходимым звеном, сегодня же Глушков и Мрезиг неплохо так давили на колумбийца.

В борьбе с разными оппонентами Вильмар проиграл шесть единоборств из десяти, совершил восемь потерь и четыре раза сфолил. Атаке Барриос помогать не успевал при этом, не распылялся.

ПЕДРО – 4,0. Голос за худшего игрока матча отдал сам Сергей Семак. Ещё в перерыве был заменён Педро, очень блёкло отыгравший тайм, в котором «Зенит» доминировал практически безраздельно.

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Ни в одном из голов участия не принял, игру не обострял, довольно тихо вёл себя на фланге. Интересно, что у резвого бразильца в активе нет удачных обводок, а вот Джапо однажды прошёл его на дриблинге.