Николич: «Кисляк в хорошей форме, наш пацан, молодой, ему надо доверять»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- То, что вы так хорошо знаете тренера соперника, как-то вам помогло при подготовке к игре?

- Это мы сможем обсуждать после игры. Я шучу, конечно. Мы знаем друг друга с детства уже больше 30 лет. Дружим. Правильно Деян сказал, это останется после игры. Это не помогает при подготовке к игре, потому что в итоге играют не тренеры, а футболисты.

- Если говорить про состав, сегодня в старте нет Тамерлана Мусаева, он остается в запасе, появляется молодой Кисляк в центре поля. Вы не могли бы объяснить эти решения? Чем вы руководствовались, когда их принимали?

- Я никогда не объясняю своих решений. Решения принимает главный тренер, он за них отвечает. Если мы выиграем у «Спартака» сегодня, вы сделаете из этих решений сумасшедшую задумку тренера, а если проиграем, я буду виноват. Просто Кисляк в хорошей форме, наш пацан, молодой, ему надо доверять. Почему нет? Он в хорошей форме находится. Больше удивлен, почему люди не доверяют молодым русским футболистам. Тамерлан? У него конкуренция с Саулем, играют то вместе, то один, то второй. Меняем их по ходу игры, так как будет полезнее для команды.