Станкович: «История существует, чтобы её рассказывать, сегодня мы её пишем»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Первое большое московское дерби для вас, и в нем будем частичка белградского дерби. Вы много раз выигрывали чемпионство с «Црвеной Звездой», Марко выигрывал чемпионство с «Партизаном». Также много футболистов знают, что это за игра.

- Это прежде всего московское дерби, самое большое дерби в стране. Да, у нас с Марко есть своя история, но это всё в прошлом, поэтому сегодня на первом плане дерби Москвы.

- Вы уже знаете что-то об истории этого дерби и противостояния «Спартака» и ЦСКА?

- История, естественно, большая. Много матчей, много событий разных, но история существует, чтобы их рассказывать. Сегодня мы ее пишем. Надеюсь, что у нас сегодня получится.

- Есть история ваших личных взаимоотношений с Марко Николичем. Это правда, что вы дружите? Правда, что после переезда в Москву он помогал вам советами?

- К Марко я отношусь с большим уважением как к человеку и как к тренеру. Мы знакомы с ним очень много-много лет, знакомы не только по футболу, но и вне него. У нас много общих друзей, иногда мы встречались и общались на разные темы. Что касается этапа карьеры в Москве, мы встречались 1-2 раза, потому что у него и меня здесь очень много дел.

- Вопрос по составу. У вас снова потеря в центре поля. В прошлом матче не было Умярова, сейчас он появляется, но травмы получили Мартинс и Зобнин. Насколько это серьезные потери, как отсутствие Мартинса в частности изменит вашу игру в центре поля?

- Такое, к сожалению, бывает. Нам остается только принимать это. Да, за два дня две травмы очень важных футболистов. Не знаю, как они будут восстанавливаться, сейчас не могу сказать, но это дерби. Так в футболе бывает. Мы только принимаем это и идем вперед. Как я неоднократно говорил, у нас есть в заявке 23 футболиста, и каждый из них готов себя проявить. Сегодня дополнительная мотивация не нужна, это дерби.

- Когда мы сможем ожидать, что в интервью вы будете говорить по-русски? Может быть, сейчас вы готовы сказать несколько слов на русском языке?

- Это было замечательное видео с Олегом Романцевым, большим человеком, величиной, мы прекрасно пообщались. Когда ты общаешься о футболе и «Спартаке» с таким человеком, как Олег Иванович, неважно, на каком языке это происходит, мы прекрасно друг друга понимаем.