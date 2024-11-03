«Незаменимых не бывает»: Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Рубином» без лидеров команды

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил победу команды над «Рубином» (1:0) в 14-м туре РПЛ без лидеров команды.

«Пока говорить о том, что «Локомотив» - зрелая команда, рановато, но то, что команда может играть и выигрывать без лидеров, это да. Но у нас есть на такой случай поговорка, что незаменимых не бывает. В тоже время лидеры команды всегда создают много моментов и пользы для команды, поэтому с ними легче играть. А без них – вот вырвали победу на характере, вырвали три очка. Это очень хорошо для команды, для ребят и для их психологии», - сказал Булыкин.

2 ноября «Локомотив» без Алексея Батракова и Дмитрия Баринова победил «Рубин» со счётом 1:0 в матче 14-го тура РПЛ. Победный гол на 88-й минуте забил Артём Тимофеев.

«Локомотив» набрал 31 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет два очка. В 15-м туре «железнодорожники» на своём поле примут «Факел».

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