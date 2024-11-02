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​Ловчев: «В «Ростове» к Карпину особое отношение»

02 Ноября 2024 • 20:27 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов

Не так давно Валерий Карпин намекнул на то, что его посещают мысли об отставке, сейчас он вынужден совмещать два поста - наставника «Ростова» и сборной России в то же время. Бывший чемпион Советского Союза Евгений Ловчев отметил особое отношение к экс-игроку «Спартака» и «Сельты» со стороны руководства «Ростова»:

- Других бы уже давно выгнали из «Ростова» с такими результатами. К Карпину у меня вообще особое отношение. Впрочем, как и у него ко мне. Он вообще понтовщик редкий, если честно, - цитирует слова Ловчева «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.


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