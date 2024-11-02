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Два быстрых гола не уберегли «Зенит» от нервной концовки с махачкалинским «Динамо»

02 Ноября 2024 • 20:22 Комментировать (2)
Зенит
2:1
Динамо Махачкала

«Зенит» и «Динамо» Мх сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 2 ноября на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит2:1Динамо Махачкала
(1:0) Нино III12'  
(2:0) Гонду Лусиано15'  
  60'Кагермазов Сослан (2:1)
Латышонок Евгений 34' (Адамов Денис ( 34') Мантуан Густаво  90'Гонду Лусиано  37' 46' (Кассьерра Матео ( 46') Эракович СтрахиньяБарриос ВильмарДуглас СантосПедро дос Сантос 46' (Караваев Вячеслав ( 46') Нино III 59' (Алип Нуралы ( 59') Мостовой АндрейВендел МаркусСоболев Александр Сергеевич 90' (Ерохин Александр ( 90')
Запасные: КлаудиньоЧистяков ДмитрийГоршков ЮрийБязров ДавидАхметов ИльзатАртур Виктор ГимараесРодригао де Соуза
Волк ДавидДжапо ЯнКасинтура ЭгашАгаларов Гамид 86' (Магомедов Тимур ( 86') Кирш Илья  4'Кагермазов СосланХоссейннеджад Джавад Мохаммад 56' (Гаджиев Абакар ( 56') Глушков Никита Сергеевич  45' 90' (Юсупов Залимхан ( 90') Сундуков Темиркан 86' (Сердеров Сердер ( 86') Шумахов ИдарМрезиг Хуссем
Запасные: Алибеков МуталипКотин НикитаАнгбан ВикторьенМагомедов РажабКовачевич Владимир
02 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Чемпион на расстояние одной победы уже отпустил «Краснодар», пора бы собраться. Домашний матч против скромного махачкалинского «Динамо» выглядел отличной почвой для победных ростков. Сергей Семак атаку составил из Мостового, Соболева, Педро и Лусиано Гонду.

Начали питерцы очень круто. На второй минуте уже спасал Волк – Давид парировал на «ленточке» удар Лусиано Гонду, открывшегося на фланговый кросс. Тогда голкипер сыграл надёжно, однако капитулировать пришлось вскоре. На 12-й минуте Дуглас Сантос навесил от угла поля, Эракович выиграл верх и макушкой подрезал мяч далее, а Нино на дальней штанге уже вогнал его в ворота – 1:0.

Почти в следующей атаке, и почти с навесом от углового флага пришёл и второй мяч. Только теперь кросс исполнил Андрей Мостовой, а на дальнем углу штрафной площади абсолютно неприкрытым остался Лусиано Гонду. Аргентинец по примеру Нино занёс мяч в сетку – 2:0.

Практически сразу мог оформлять разгром Дуглас Сантос, забравший подбор после массированной атаки «Зенита». Бразилец пробил в касание, но попал в бедро Кагермазову, преградившему мячу путь в ворота. А потом и Андрей Мостовой проиграл свой эпизод, вывалившись на рандеву с Волком. Вратарь вовремя выскочил из ворот, сократил угол обстрела, и форвард «Зенита» пробил выше ворот.

Неприятных новостей добавила травма Евгения Латышонка. Основной голкипер «Зенита» умудрился получить повреждение, находясь под прессингом. Вынес он мяч в последнее мгновение и потянул мышцу. Латышонка заменил Денис Адамов, которому пришлось трудиться куда больше. Ведь «Зенит» при преимуществе в два мяча немного расслабился.

Лусиано очень грубо влетел в Касинтуру, заработав опаснейший стандарт. После подачи лучше всех выпрыгнул и опасно пробил Кагермазов – Адамов парировал. Шумахов добавлял с отскока, пробив примерно с дуги штрафной площади, но и тут голкипер «Зенита» сыграл отлично.

Интрига же вернулась на исходе часа игры. У правого угла штрафной площади гости заработали стандарт, откуда Гаджиев выдал навес/прострел. Первым к мячу успел Агаларов, но пробил не лучшим образом, а мяч отскочил на 11-метровую отметку, откуда уже Сослан Кагермазов пальнул точно под штангу – 2:1. Нервной концовки «Зениту» избежать не удалось.

Но в игре с минимальным перевесом питерцы собрались и больше ничего не позволили гостям. Скорее Густаво Мантуан мог забить третий мяч, подключившись по флангу. Бразилец пробил в ближний угол в завершении рейда, а спас ворота Давид Волк, прыгнувший к штанге. Счёт более не изменился.

«Зенит» побеждает махачкалинское «Динамо», но побеждает со скрипом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Махачкала

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Комментарии (2) Все комментарии
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Arvamusss
02 Ноября 2024 в 20:49
Tšurkad очень грубо играли, аа москвобадский судья этому потворствовал. Хотя возможно они действительно отрабатывали москвобадские серебренники.

Играй они так в цивилизованном мире, то дикари заканчивали бы игру всемером или вшестером.
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kostet
02 Ноября 2024 в 20:27
Макаки почти весь Зенит переломали, задачу выполнили.
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