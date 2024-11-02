Из-за кого «Локомотив» мог потерять очки с «Рубином» и отстать от «Зенита»

Московский «Локомотив» с трудом пережал «Рубин» в домашнем матче Премьер-лиги. Три очка хозяевам принёс поздний гол Артёма Тимофеева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, из-за кого «красно-зелёные» бесполезно бились в чужую оборону на протяжении большей части матча. Все три этих футболиста были заменены Михаило Галактионовым во втором тайме.

Статистика матча: владение мячом – 60:40, удары по воротам – 12:8, в створ – 3:2, угловые – 8:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ВЛАДИСЛАВ САРВЕЛИ - 3,0. Растворился на поле и показал, почему не имеет места в основном составе, когда у «Локомотива» нет травм и дисквалификаций в атакующей группе. Стерильная игра без обострений, всего два выигранных единоборства из семи.

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ - 2,5. Потерял мяч всего четыре раза, но в принципе соприкасался с ним очень редко. Поучаствовал всего лишь в одном единоборстве, которое проиграл. В последнее время Воробьёв абсолютно не похож на самого себя образца начала сезона. Галактионову стоит задуматься, выпускать ли его дальше в старте. Хотя впереди же Кубок…

ЭДГАР СЕВИКЯН - 4,0. Хоть и отдал пять ключевых передач, потерял мяч 21 раз. Пока больше суеты в его действиях, чем пользы. Возможно, Севикяну мешает отсутствие налаженных связей с партнёрами, с которыми он не проходил предсезонку. Но всё равно надо соответствовать статусу клуба, претендующего за чемпионство.

Кирилл Иванцов