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«Локомотив» переборол «Рубин» голом на последних минутах

02 Ноября 2024 • 20:17 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:0
Рубин

«Локомотив» и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 2 ноября на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва1:0Рубин
(1:0) Тимофеев Артём88'  
Лантратов ИльяНенахов МаксимНьямси ЖерзиноМонтес СесарСамошников ИльяКарпукас АртёмТимофеев Артём  85'Севикян Эдгар 56' (Сулейманов Тимур ( 56'  80') Сарвели Владислав 67' (Раков Вадим ( 67') Тикнизян НаирВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 56' (Пиняев Сергей ( 56')
Запасные: Погостнов ЕгорСалтыков НикитаМорозов ЕвгенийМитрюшкин АнтонВеселов Даниил
Ставер ЕвгенийТесленко ЕгорВуячич ИгорАшурматов Рустам 90' (Вада Валентин ( 90') Кабутов ДмитрийЗотов Александр 90' (Иванов Олег ( 90'  90') Иву УгочуквуРожков Илья 68' (Безруков Руслан ( 68') Чумич Никола 84' (Чуни Марвин ( 84') Даку МирлиндХоджа Велдин
Запасные: Йочич БогданРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльНижегородов КонстантинШабанхаджай ДарданЛомовицкий АлександрЕжов ИльяКорец Никита
02 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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Поезд Михаила Галактионова слегка забуксовал в последнее время – поражение от «Химок», ничья с «Зенитом». «Краснодар» успел оторваться, а чтобы нагонять «быков» нужно было обыгрывать «Рубин» и возвращаться на победные рельсы. Выполнять эту задачу вышли Севикян, Воробьёв, Тикниязн, Сарвели и Карпукас.

И в первом тайме были начисто съедены обороной гостей. «Локо» много владел мячом, много атаковал, но ничего создать не мог. В дебюте матча красивое падение в штрафной площади (после не менее красивого финта) организовал Владисла в Сарвели, но после просмотра решение арбитра не изменилось - нет фола. Много рывков совершал Самошников, но прострелы не шли. Неплохо двигался Севикян, но малейшее промедление у штрафной площади было чревато потерей.

Хоть какое-то движение началось со второй половины встречи. Москвичи опять начали с давления: Воробьёв открылся наконец в штрафной площади, получил разрезающую передачу и пробил с разворота. Мяч на себя принял защитник, но никакого пенальти не было – рука прижатая. Пришлось Галактионову вступать в игру заменами, стало понятно, что в таком темпе хозяева катятся к унылым 0:0. Вместо Воробьёва и Севикяна вышли Пиняев и Сулейманов.

Однако в этом минимуме опасных моментов уже и «Рубин» стал игру перехватывать. Несколько подходов к воротам организовал Чумич, открывавшийся хорошо. Однажды убежал от Ньямси и качественно пробил, но Лантартов выручил «Локомотив». Второй раз обязан он был завершать контратаку, организованную отличной игрой Даку. Мирлинд корпусом мяч укрыл, пробежался вместе с оппонентом и прострелил, но Самошников не отставал. Именно Илья и перехватил прострел, лишив Чумича голевого шанса. И вот в такой нервотрёпке подошли команды к последним минутам.

А судьбу матча за две минуты до конца основного времени решил Тимофеев. Ставер неудачно вынес мяч, который далее подхватил Тикнизян. Наир отдал на Сергея Пиняева, но того сразу же встретили несколько человек и ему пришлось отбросить на дугу штрафной площади. Набежавший Артём Тимофеев пробил точно в «шестёрку» - 1:0.

Сложнейшая победа «Локомотива», добытая на последних минутах. Погоня за лидирующим «Краснодаром» продолжается.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vladik1993-25
02 Ноября 2024 в 20:42
Тяжёлый матч,но 3 очка есть и это хорошо! Вперёд Локо)))
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