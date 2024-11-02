Губерниев: «ЦСКА - фаворит»

В российском чемпионате в разгаре матчи четырнадцатого тура. Центральным поединком считается встреча двух московских клубов - «Спартака» и ЦСКА. Российский комментатор Дмитрий Губерниев сделал свой прогноз на матч, он считает, что ЦСКА следует рассматривать явным фаворитом, несмотря на то, что в предыдущем туре клуб не сумел обыграть воронежский «Факел», а «Спартак», наоборот, победил в Нижнем Новгороде.

- Я думаю, что у ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а «Спартак» по традиции более зажат. Если я ошибусь, буду рад. Но с моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом этого дерби, - цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице .