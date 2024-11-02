Клуб испанской Примеры «Лас-Пальмас» вряд ли осуществит аренду форварда московского «Спартака» Виллиана Жозе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Всё дело в зарплате игрока, которая является для «Лас-Пальмаса» слишком высокой.

Напомним, что Жозе пополнил «Спартак» прошедшим летом после нескольких лет в Испании. В московский клуб он перешёл из севильского «Бетиса».

В текущем сезоне бразилец сыграл за столичный клуб лишь в 11 матчах, оформив всего лишь один гол.

Вечером субботы московский «Спартак» будет гостить у ЦСКА в рамках дерби. Текстовую трансляцию битвы проведёт наш портал.