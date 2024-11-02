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«Лас-Пальмас» вряд ли арендует Жозе у «Спартака» эксклюзив

02 Ноября 2024 • 20:16 Комментировать

Клуб испанской Примеры «Лас-Пальмас» вряд ли осуществит аренду форварда московского «Спартака» Виллиана Жозе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Всё дело в зарплате игрока, которая является для «Лас-Пальмаса» слишком высокой.

Напомним, что Жозе пополнил «Спартак» прошедшим летом после нескольких лет в Испании. В московский клуб он перешёл из севильского «Бетиса».

В текущем сезоне бразилец сыграл за столичный клуб лишь в 11 матчах, оформив всего лишь один гол.

Вечером субботы московский «Спартак» будет гостить у ЦСКА в рамках дерби. Текстовую трансляцию битвы проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лас-Пальмас Виллиан Жозе ещё теги
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