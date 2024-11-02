Робсон: «В моё время в матчах с ЦСКА постоянно случалась мистика»

В российском чемпионате в разгаре матчи четырнадцатого тура. Центральным поединком считается встреча двух московских клубов - «Спартака» и ЦСКА. Своим мнением о матче поделился легендарный бразилец Робсон - он выступал за «Спартак» в девяностые годы прошлого столетия, ещё при Олеге Романцеве.

- В мое время в матчах с ЦСКА постоянно случалась мистика. В чемпионате мы всегда побеждали, а с армейцами при этом играли не лучшим образом, - цитирует слова Робсона «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.