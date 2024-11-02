В «Спартаке» рассказали, почему Зобнин и Мартинс пропустят московское дерби

В столичном «Спартаке» рассказали о причине отсутствия Романа Зобнина и Кристофера Мартинса в заявке клуба на дерби с ЦСКА.

«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировки, поэтому пропускают сегодняшний матч. Рассчитываем на их скорейшее восстановление», - говорит Sport24 глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Напомним, что до дерби ЦСКА и «Спартака» остаётся менее часа. Пройдёт игра на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе «армейцев».

Текстовую трансляцию московского дерби будет проводить наш портал.

Ранее оба клуба огласили свои стартовые составы.