Пономарёв: «Спартаку» снова необходимо менять тренера»

В межсезонье московский «Спартак» сменил наставника, должность занял сербский специалист Деян Станкович. Однако ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв, в прошлом выступавший за московский ЦСКА и сборную Советского Союза, считает, что вскоре клубу снова придётся менять своего наставника.

- У нас что, своих ребят умных нет? На кой черт нам вся эта иностранщина нужна? Что мы все время преклоняемся перед ними, они что, семи пядей во лбу? Конечно, «Спартаку» надо менять тренера, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.