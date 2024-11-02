ЦСКА и «Спартак» огласили составы на московское дерби, Пьянич - в запасе

Вечером субботы нас ждёт московское дерби, в рамках поединка ЦСКА будет принимать «Спартак». Оба столичных коллектива за час до матча огласили свои стартовые составы.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Мойзес, Роша, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа;

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Рябчук, Денисов, Бабич, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Напомним, что команды в турнирной таблице РПЛ разделяют все два балла, пятое место у ЦСКА и шестое – у «Спартака».

Текстовую трансляцию столичного дерби будет проводить наш портал. Матч начнётся в 20:45 по московскому времени.