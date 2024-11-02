Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с «Крыльями»

02 Ноября 2024 • 18:55 Комментировать
Акрон
...
Крылья Советов
1 3.45 X 3.55 2 2.15
Через 16 ч. 48 мин.

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба – в полной боевой готовности перед матчем 14 тура РПЛ с «Крыльями Советов». Это подтвердил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Артём работает в общей группе, хорошо тренируется и готовится к матчу. Дзюба хорошо провёл курс реабилитации, а это ведь тоже своего рода тренировка – даже с более серьёзной нагрузкой», - цитирует Тедеева официальный сайт «Акрона».

Напомним, что Дзюба в матче 12 тура против «Зенита» травмировался. В «Акроне» он оказался в сентябре, уже оформив несколько голевых действий за середняка Премьер-лиги.

«Акрон» и «Крылья» сыграют завтра, 3 ноября.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Заур Тедеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Ноября
18:55
В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с «Крыльями»
16:08
Ставка и прогноз на матч точный счёт матча Акрон — Крылья Советов — 3 ноября 2024
12:11
Рискованная ставка и прогноз на матч Акрон — Крылья Советов чемпионата России — 3 ноября 2024
01 Ноября
18:17
«Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне РПЛ
31 Октября
19:23
Ставка и прогноз на матч Акрон – Крылья Советов чемпионата России – 3 ноября 2024
17:57
Дзюба назвал лучшее спортивное событие в жизни 1
17:51
Дзюба: «Когда из «Зенита» уходил, я не мог понять, во что мы вообще скатываемся» 1
17:46
Дзюба: «Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев» 2
30 Октября
18:58
В «Акроне» не исключили, что Дзюба сыграет с «Крыльями Советов»
16:45
Появилась новая информация о состоянии Дзюбы
28 Октября
15:37
В «Акроне» назвали конкретную задачу в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» «Спартак» принял решение по Тикнизяну Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
«Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1
0
1.56 4.00 5.60
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2
1
1.19 6.00 16.00
Видео
02.11.24 в 20:45
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.40 3.65 2.65
Видео
03.11.24 в 13:00
Акрон Акрон
Крылья Советов Крылья Советов
2.85 3.55 2.27
Видео
03.11.24 в 15:15
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1.81 3.75 3.95
Видео
03.11.24 в 17:30
Факел Факел
Химки Химки
2.30 3.20 3.10
Видео
03.11.24 в 19:45
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.34 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
19:59 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «В моё время в матчах с ЦСКА постоянно случалась мистика»
19:55 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, почему Зобнин и Мартинс пропустят московское дерби
19:52 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Спартаку» снова необходимо менять тренера»
19:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Спартак» огласили составы на московское дерби, Пьянич - в запасе
19:31 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» отыграло один гол в матче с «Зенитом»
18:55 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с «Крыльями»
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» лишился основного вратаря
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил два гола подряд в ворота махачкалинского «Динамо»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Я вообще не знаю, чего ждать от «Спартака»
18:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» улучшила шансы в битве за выживание, обыграв «КАМАЗ»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Запредельная мотивация - наш главный козырь»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «То, что Соболев может появиться, мы предполагали, а то, что Клаудиньо нет, неожиданно»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал причину выхода на поле Эраковича и Педро
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 2
17:27 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Легионеры обязаны учить русский язык»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал плюсы ЦСКА и «Спартака» перед очным дерби
17:06 · Россия. Премьер-лига
Соболев – в стартовом составе «Зенита» на матч с махачкалинским «Динамо»
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и «Рубин» огласили составы на матч РПЛ
16:58 · Кубок России
Юрич ждёт сложного матча с «Вероной»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал тренера клуба РПЛ, к которому пошёл бы в штаб
16:51 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Фаворита в московском дерби нет»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Ощущение, что Станкович продолжает экспериментировать»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – об игре «Динамо»: «Не зря Личка матом выругался»
16:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лишь одна команда Мелбет-Первой лиги до сих пор не проиграла
Все новости