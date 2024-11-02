В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с «Крыльями»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба – в полной боевой готовности перед матчем 14 тура РПЛ с «Крыльями Советов». Это подтвердил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Артём работает в общей группе, хорошо тренируется и готовится к матчу. Дзюба хорошо провёл курс реабилитации, а это ведь тоже своего рода тренировка – даже с более серьёзной нагрузкой», - цитирует Тедеева официальный сайт «Акрона».

Напомним, что Дзюба в матче 12 тура против «Зенита» травмировался. В «Акроне» он оказался в сентябре, уже оформив несколько голевых действий за середняка Премьер-лиги.

«Акрон» и «Крылья» сыграют завтра, 3 ноября.