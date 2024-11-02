«Зенит» лишился основного вратаря

Петербургский «Зенит» первом тайме домашнего матча против махачкалинского «Динамо» потерял основного голкипера Евгения Латышонка. Встреча проходит в рамках 14 тура Российской премьер-лиги вечером суббот.

Латышонок на исходе первого получаса матча выбивал мяч из своей штрафной, однако в моменте травмировался и упал на газон. На поле появились врачи, а после стало известно, что продолжить игру Евгений не сможет. В итоге его заменил Денис Адамов. Степень и тяжесть повреждения голкипера сборной России будет известна, разумеется, позже.

Напомним, что на табло матча всё пока что устраивает хозяев поля. «Зенит» благодаря голам Нино и Лусиано уверенно ведёт.