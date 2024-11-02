«Зенит» забил два гола подряд в ворота махачкалинского «Динамо»

В субботу стартовал 14-й тур Премьер-лиги двумя матчами. В Петербурге «Зенит» принимает махачкалинское «Динамо» и уже ведёт в счёте.

На 12-й минуте после навеса Дугласа Сантоса с углового Страхинья Эракович головой направил мяч на дальнюю штангу, а Нино в падении подправил снаряд в сетку - 1:0. Тут же еще атака, и уже Лусиано отличился. Андрей Мостовой получил мяч на правом краю штрафной и от лицевой навесил на дальнюю штангу, а Гонду головой отправил снаряд в открытый угол - 2:0.

Этот результат позволяет команде Сергея Семака настичь на вершине «Краснодар», а соперник делит 10-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.