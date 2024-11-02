Колыванов: «Я вообще не знаю, чего ждать от «Спартака»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о грядущем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». Пройдёт матч 2 ноября в рамках 14 тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА до матча с «Факелом» очень прилично выглядел. По одной встрече, в которой воронежцы закрылись, бессмысленно судить. А от «Спартака» я вообще не знаю, чего ждать — команда совершенно непредсказуемая. В какой футбол играют, какой тактический рисунок – не понимаю. Станкович все тасует состав, каждые два матча три-четыре человека меняются», - говорит Колыванов для «РБ Спорт».

Напомним, что текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал. Его стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.