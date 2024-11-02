Галактионов: «Запредельная мотивация - наш главный козырь»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Говорят, что сегодня погода ощущается как минус 7 снаружи. Насколько вам по душе этот предзимний футбол?

- Самое главное - игра. На погоду не обращаем внимание. Давно не играли дома, у нас был большой перерыв в этом плане, очень много матчей на выезде. Поэтому сегодняшний матч - хорошая возможность перед своими болельщиками показать хорошее качество игры, двигаться поступательно вперед, добиваться победы, потому что она нам очень нужна. Мы двигаемся от матча к матчу. Весь посыл игроков связан только с этим.

- Сегодня придется обходиться без Баринова и Батракова. Насколько это повлияло на ваши наработки и ваши планы? Как будет изменяться игра в связи с этим?

- К сожалению, не только Баринов и Батраков, но и Саша Сильянов немного приболел, поэтому нам немного не хватило дней, чтобы подвести его к этому матчу, поэтому он тоже сегодня отсутствует. Но у нас есть другие ребята, которые, понятно, что наши лидеры, они набрали хороший ход и хорошую форму. Их потеря всегда ощутима, но есть группа игроков, ребята, которые конкурируют и хотят доказать свое место в составе, они уже не раз это делали, поэтому сегодня та возможность быть боеспособным, единым коллективом и приложить еще максимум усилий для победы.

- Таким образом Тикнизян сыграет на позиции Сильянова?

- Вы увидите. У нас определенные есть наработки для того, чтобы с одной стороны не ломать то, что есть в передней линии, но и сбалансировать линию обороны.

- День рождения Сергея Пиянева сегодня. Как поздравили? Вижу, что не повлиял этот фактор на то, чтобы он попал в стартовый состав. Насколько это может быть дополнительной мотивацией при выходе на замену, например?

- Поздравили Сергея сегодня на утренней разминке, которая у нас была в отеле. Понятно, что у него мотивация запредельная. Это наш главный козырь, который мы можем использовать по ходу матча, стратегический. Потому что когда ты все карты на стол выкладываешь, у тебя ничего не остается, а здесь у нас есть возможность этими решениями повлиять на ход игры в дальнейшем.

- На каких нюансах и акцентах игры «Рубина» вы сегодня заостряли внимание и в подготовительном процессе к игре?

- Мы прекрасно понимаем, что это очень организованная и системная команда, очень хорошо готова физически, очень цепкая и вязкая, которая навязывает борьбу на всех участках поля. Несмотря на весь фон, который существует вокруг клуба сейчас, мы прекрасно понимаем, что нас ожидает очень тяжелый матч. Мы максимально сконцентрировано готовились и изучали аспекты в игре соперника, безусловно. Самое главное, что свои принципы игры, которые нам необходимо пользоваться и давить этим, старались на это указать команде.