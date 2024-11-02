Биджиев: «То, что Соболев может появиться, мы предполагали, а то, что Клаудиньо нет, неожиданно»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Очевидные проблемы с защитниками, сразу четыре человека выбывают одномоментно. Пришлось реконструировать полузащиту и переделывать ее. Почему выбор одного из центральных защитников пал на Кагермазова, номинального правого крайнего?

- Дело в том, что Кагермазов имеет опыт игры на этой позиции. У нас неожиданно перед игрой заболел, к сожалению, другой защитник, который наигрывался на эту позицию, поэтому пришлось вносить коррективы. Исходили из того, что эта структура знакома игрокам, и не первый год. Ранее были ситуации, когда Кагермазов играл центрального защитника, да и ситуации были, когда большие были изменения в группе обороны, команда играла нормально и добивалась результата.

- Кирш. Для него дебют в Премьер-лиге именно за «Динамо». Учитывали ли, формируя состав, тот факт, что он из Петербурга и для него это будет особый матч?

- В первую очередь мы отталкивались от степени готовности игрока. Наверное, тоже, безусловно, фактор того, что он из Петербурга, из академии «Зенита», тоже какое-то значение имеет. Но в целом смотрели на то, как он готов психологически и по остальным параметрам. Отсюда принималось решение.

- Вы говорили, что приходилось в разных сочетаниях играть, но все-таки соперник на выезде - «Зенит», и защита, которая в таком варианте никогда не играла вместе.

- Во время матча все может произойти, но и при сыгранных защитниках никто не застрахован. Поэтому мы выходим из той ситуации, которая есть, выходим и играем.

- У «Зенита» тоже определенные изменения в составе. Клаудиньо остается в запасе, Кассьерра остается в запасе. Для вас это неожиданность? Осложняет ли вам задачу?

- Где-то в какой-то степени неожиданно, что Клаудиньо не играет. То, что там Соболев может появиться, мы предполагали, а то, что Клаудиньо нет, неожиданно.