Семак назвал причину выхода на поле Эраковича и Педро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Определенные изменения в составе по сравнению с матчем последним против «Локомотива». Что касается линии обороны, Эракович сегодня появляется в старте после определенного перерыва. Почему такой выбор сегодня, почему Алип в запасе?

- Сезон достаточно длинный, какое-то время Алип выглядел предпочтительнее, сейчас, на наш взгляд, Эракович сморится хорошо и заслужил место в стартовом составе.

- Клаудиньо тоже непривычно видеть на скамейке запасных. Это следствие матча с «Локомотивом» или какие-то другие причины?

- Я думаю, что тот же фактор сезона, по ходу сезона у кого-то больше-меньше эмоций, кто-то в лучшем-худшем состоянии. На сегодняшний день все же решили дать возможность тем игрокам, которые меньше играют ввиду того, что эмоционально на сегодняшний день они, на наш взгляд, эмоционально выглядят немножко лучше, голодные. Тот же Педро не так много играет в последнее время, связано с хорошей формой Мостового, и тот же Соболев, который набирает форму и сейчас смотрится неплохо. Поэтому сейчас у нас в составе целый ряд игроков, которые либо пропустили, либо не играли. Надеемся, что они нам добавят те эмоции, которые необходимы.

- Педро и Мостовой сегодня в старте. В связи с этим вопрос: они играют по флангам, или все-таки Педро в центре, а Мостовой - на фланге?

- Нет, они по флангам играют.

- Что касается соперника, махачкалинское «Динамо» очень мало пропускает - всего один раз за сезон больше одного пропущенного гола. Как такую оборону взламывать вообще?

- Будем стараться, тренировались, готовились. Посмотрим, насколько получится. Махачкалу нужно похвалить за дисциплину и самоотдачу, скорость, на которой ребята перемещаются, закрывают зоны, успевают перекрывать возможные подходы, которые соперник пытается противопоставить. В этом отношении для «Динамо» Махачкала так мало пропускать - это действительно очень хороший результат, достойный уважения.