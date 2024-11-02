Майга: «Легионеры обязаны учить русский язык»

Опорный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга считает, что легионеры обязаны учить русский язык.

«С друзьями и на улице говорю на русском, смотрю фильмы. Когда ты живешь в стране, где работаешь, ты обязан учить ее язык», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Майга выступает в России с 2020 года, его первым клубом был московский «Велес», из которого он ушёл через два сезона, уйдя на повышение в нижегородский «Пари НН».

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник из Мали на поле не выходил, получив серьезную травму колена ещё в апреле, Майга перенёс операцию в мае и продолжает восстановление.