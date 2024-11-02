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Тошич назвал плюсы ЦСКА и «Спартака» перед очным дерби

02 Ноября 2024 • 17:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.55 2 3.00
Через 2 ч. 21 мин.

Вечером субботы в 14 туре Российской премьер-лиги в московском дерби ЦСКА примет «Спартак». Бывший сербский легионер «армейцев» Зоран Тошич высказался о плюсах каждой из команд перед очной битвой.

«Спартак» покупал за большие деньги новичков. У ЦСКА такого нет, большинство новичков бесплатные, в аренде или за маленькие деньги. У «Спартака» есть очень хорошие игроки, есть скамейка, смотрел их матчи. Поэтому больше вариантов, чем у ЦСКА. Но у армейцев стабильный состав и игроки больше времени играют вместе», - делится Тошич для «Чемпионата».

Напомним, что следить за дерби в текстовом формате из любой точки мира можно будет на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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