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Соболев – в стартовом составе «Зенита» на матч с махачкалинским «Динамо»

02 Ноября 2024 • 17:06 Комментировать
Зенит
2:0
Динамо Махачкала
1 1.25 X 5.90 2 15.00
1-й тайм

Сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своём поле примет махачкалинское «Динамо». В стартовом составе хозяев на поле выйдет российский нападающий Александр Соболев.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Педро, Лусиано, Соболев.

«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Кирш, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

Соболев сыграл шесть матчей за «Зенит», проведя в общей сложности на поле 172 минуты, но голевыми действиями не отметился.

В случае сегодняшней победы «Зенит» может догнать «Краснодар», идущий первым, но у подопечных Мурада Мусаева останется игра в запасе.

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