«Локомотив» и «Рубин» огласили составы на матч РПЛ

Вечером субботы в Москве нас ждёт поединок между местным «Локомотивом» и казанским «Рубином». Оба коллектива огласили свои стартовые составы на игру 14 тура.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Монтес, Ньямси, Самошников, Карпукас, Тикнизян, Тимофеев, Севикян, Воробьёв, Сарвели;

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Ашурматов, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Даку.

Напомним, что «Локо» идёт в первой тройке. У коллектива сейчас 28 очков и третье место, отставание от первого места составляет пять баллов.

«Рубин» при Рашиде Рахимове – в верхней части середины турнирной таблицы РПЛ. У казанцев седьмое место и 18 очков.

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