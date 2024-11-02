Широков назвал тренера клуба РПЛ, к которому пошёл бы в штаб

Начинающий тренер и бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал тренера РПЛ, к которому пошёл бы в тренерский штаб.

«Пока я не вижу себя в главным тренером. Понимаю, что мне катастрофически не хватает знаний для этого. Но я с огромным удовольствием пошел бы в штаб к Марко Николичу, например», - говорит Широков для Metaratings.

Как добавил Широков, он планирует к концу ноября завершить обучение на тренера.

Вечером субботы команде Николича предстоит сыграть в московском дерби против «Спартака» дома. Текстовую трансляцию центрального поединка 14 тура Российской премьер-лиги проведёт наш портал.