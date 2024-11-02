Александр Мостовой: «Фаворита в московском дерби нет»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о грядущем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Даже с учётом того, что «Спартак» в последнем матче выиграл, а ЦСКА не смог победить «Факел» - фаворита в дерби нет. В одной игре можно благодарить футболистов «Пари НН», во второй — «Факел» просто выстоял. Состояние команд трудно оценить. Вмешиваются погодные условия. ЦСКА выглядит немного получше, но дерби непредсказуемо», - делится Мостовой для «Чемпионата».

Напомним, что дерби ждёт нас вечером субботы, 2 ноября. Соперники соседствуют в турнирной таблице, у ЦСКА пятое место, у «Спартака» - шестое.

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