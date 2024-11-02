Руслан Нигматуллин: «Ощущение, что Станкович продолжает экспериментировать»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Ощущение, что Деян продолжает эксперименты. К сожалению, идёт это не во благо результатам. Жонглирует составом в поисках оптимального сочетания. Есть и объективные причины: не все новички выдерживают конкуренцию, при этом не заслуживают играть в старте», - делится Нигматуллин с Metaratings.

Напомним, что вечером субботы у «Спартака» будет шанс поправить турнирное положение. Правда, сделать это в гостях у принципиального соперника в лице московского ЦСКА будет очень и очень сложно.

Текстовую трансляцию дерби ЦСКА – «Спартак» проведёт наш портал.