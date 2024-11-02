Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов – об игре «Динамо»: «Не зря Личка матом выругался»

02 Ноября 2024 • 16:34 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов

Известный российский тренер Александр Тарханов раскритиковал игру московского «Динамо» в матче с «Ростовом» (1:1).

«Игроки что-то суетились, непонятно куда били... В общем, «Динамо» слабо сыграло с «Ростовом», не зря Личка матом выругался», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что москвичи были близки к тому, чтобы вырвать победу в концовке встречи, но голкипер ростовчан сыграл отменно.

Подопечные Лички занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть зачетных баллов. В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Пари НН».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Александр Тарханов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Ноября
16:34
Тарханов – об игре «Динамо»: «Не зря Личка матом выругался»
11:48
Петрушин - об ошибке Лунёва, приведшей к голу в игре с «Ростовом»: «Я уже к этому привыкаю» 1
11:20
Карраскаль рассказал, что хотел бы последовать примеру Дугласа Сантоса и получить российское гражданство
10:55
«Мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова» - Сутормин - о словах тренера о возможной отставке
01 Ноября
21:51
Кутицкий: «Приятно забивать на домашнем стадионе при своих болельщиках, когда после гола кричат фамилию»
21:46
Генеральный директор «Динамо»: «По игре вопросов нет»
21:45
Карпин: «Первый тайм не понравился, второй тайм получше, результат соответственно 50 на 50»
21:35
Личка: «Во втором тайме футбола не было» 1
21:07
Из-за них «Динамо» без победы: три худших игрока матча против «Ростова» 1
20:57
Дождливая ничья в Москве: «Динамо» и «Ростов» за три минуты обменялись голами в первом матче 14-го тура
19:31
«Ростов» с московским «Динамо» обменялись голами в течение двух минут 1
18:57
Личка: «Уверен, что потеря Бителло не будет серьёзной для команды»
18:47
Карпин: «Где-то влияет на футболистов боязнь опять не выиграть»
18:30
«Динамо» Москва - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:34
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов РПЛ — 1 ноября 2024
11:14
Гершкович рассказал, как «Динамо» может выйти из кризиса в обороне
02:02
Динамо Москва - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:39
Непомнящий: «Жду боевой матч»
01:22
Булыкин: «Динамо» победит»
31 Октября
22:02
​Балахнин: «Ростову» по силам обыграть любого»
19:06
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Ростов РПЛ — 1 ноября 2024
18:53
Дьяков предрекает «Динамо» и «Ростову» голевой матч
17:22
Булыкин объяснил, почему «Динамо» уверенно обыграет «Ростов» в 14-м туре РПЛ 1
16:30
Балахнин: «Динамо» пропускает всегда и постоянно, «Ростову» нужно использовать свои моменты
16:23
Орещук: «Меня радует Лунёв»
14:12
Лесовой — о базе «Динамо»: «Просто космос, редкость даже для топ-лиг»
11:50
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов чемпионата России — 1 ноября 2024
30 Октября
19:51
Кирьяков – о «Ростове»: «Команда плывёт»
13:54
Канчельскис призвал «Ростов» принять реальность: Они никогда не будут чемпионами
29 Октября
23:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Ростов чемпионата России – 1 ноября 2024
18:25
В «Ростове» высказались о возможном уходе Карпина
17:33
Шалимов выделил главную проблему «Динамо»
28 Октября
16:46
Личка оценил игру Лунёва
16:16
Барбоза объяснил, почему не верит в отставку Карпина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Карпин ответил на вопрос о возможном назначении Юрана в «Спортинге»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.11.24 в 18:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1.56 4.00 5.60
Видео
02.11.24 в 18:00
Зенит Зенит
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.19 6.00 16.00
Видео
02.11.24 в 20:45
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.40 3.65 2.65
Видео
03.11.24 в 13:00
Акрон Акрон
Крылья Советов Крылья Советов
2.85 3.55 2.27
Видео
03.11.24 в 15:15
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1.81 3.75 3.95
Видео
03.11.24 в 17:30
Факел Факел
Химки Химки
2.30 3.20 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
16:44 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Ощущение, что Станкович продолжает экспериментировать»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – об игре «Динамо»: «Не зря Личка матом выругался»
16:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лишь одна команда Мелбет-Первой лиги до сих пор не проиграла
16:17 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «В дерби вообще без разницы, на каком месте находится команда»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» уверенно победил в матче с «Ротором»
15:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» нанёс «Арсеналу» первое поражение в сезоне
15:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Балтикой»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Глава совдира «Динамо»: «Пиво надо возвращать на стадионы»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Наумов сделал прогноз, кто станет победителем в дерби ЦСКА – «Спартак» эксклюзив
14:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Важно, чтобы ЦСКА и «Спартак» сконцентрировались на футболе, а не мешали друг другу играть» эксклюзив
14:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отреагировал на достижение Слуцкого
14:05 · Россия. Премьер-лига
Губерниев выбрал фаворита в дерби ЦСКА - «Спартак»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Локомотив» - «Рубин»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» Селихов дал ответ «Ростову»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Газзаев высказался о дерби ЦСКА - «Спартак»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Даку может покинуть «Рубин» зимой
13:12 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартак» стабилен в своём состоянии» 1
13:06 · Россия. Премьер-лига
Роналдо высказался о провальной серии «Ростова»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Корнеев - о форварде «Спартака»: «Это не провал, а провалище!»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, в чём Обляков лучше Барко
12:25 · Россия. Премьер-лига
Балахнин назвал проблему футболистов «Ростова»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал игрока, которого Станкович не решится выпустить с ЦСКА
12:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал результат матча «Динамо» - «Ростов»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Широков выбрал между Станковичем и Николичем перед дерби
Все новости