Тарханов – об игре «Динамо»: «Не зря Личка матом выругался»

Известный российский тренер Александр Тарханов раскритиковал игру московского «Динамо» в матче с «Ростовом» (1:1).

«Игроки что-то суетились, непонятно куда били... В общем, «Динамо» слабо сыграло с «Ростовом», не зря Личка матом выругался», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что москвичи были близки к тому, чтобы вырвать победу в концовке встречи, но голкипер ростовчан сыграл отменно.

Подопечные Лички занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть зачетных баллов. В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Пари НН».