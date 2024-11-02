Парфёнов: «В дерби вообще без разницы, на каком месте находится команда»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов порассуждал о грядущем московском дерби. В рамках него ЦСКА дома примет «Спартак».

«Дерби — это дерби. Вообще нет разницы, на каком месте команда находится. Многие вещи в дерби уходят на второй план. Надеюсь, нас ждёт яркая и боевитая игра со стороны «Спартака» и ЦСКА. У «Спартака» мало приятного — надо догонять лидеров в таблице. Это дерби, но очки никто не отменял», - рассуждает Парфёнов с «Чемпионатом».

Напомним, что текстовую трансляцию дерби во всех красках проведёт наш портал. До начала, пожалуй, центрального матча 14 тура Российской премьер-лиги остаётся