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Парфёнов: «В дерби вообще без разницы, на каком месте находится команда»

02 Ноября 2024 • 16:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.55 2 3.00
Через 3 ч. 57 мин.

Бывший российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов порассуждал о грядущем московском дерби. В рамках него ЦСКА дома примет «Спартак».

«Дерби — это дерби. Вообще нет разницы, на каком месте команда находится. Многие вещи в дерби уходят на второй план. Надеюсь, нас ждёт яркая и боевитая игра со стороны «Спартака» и ЦСКА. У «Спартака» мало приятного — надо догонять лидеров в таблице. Это дерби, но очки никто не отменял», - рассуждает Парфёнов с «Чемпионатом».

Напомним, что текстовую трансляцию дерби во всех красках проведёт наш портал. До начала, пожалуй, центрального матча 14 тура Российской премьер-лиги остаётся

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