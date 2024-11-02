Глава совдира «Динамо»: «Пиво надо возвращать на стадионы»

Глава совдира «Динамо» Дмитрий Гафин выступил за продажу пива на стадионах.

«Пиво надо обязательно возвращать на стадионы. На нашем стадионе будет порядок, поэтому мы приветствуем такие инициативы», - цитирует Гафина Sport24.

Помимо этого, Гафин вспомнил и Чемпионат мира, проходивший в России в 2018 году, во время которого на стадионах было разрешено продавать пиво, отметив, что это был самый лучший чемпионат в истории.

Напомним, что продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года.

Вчера «Динамо» на своём стадионе не удалось обыграть «Ростов» (1:1), подопечные Лички занимают четвертое место в Российской премьер-лиге.