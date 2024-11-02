ЦСКА отреагировал на достижение Слуцкого

Московский ЦСКА поздравил экс-наставника команды Леонида Слуцкого со званием вице-чемпиона Китая.

«Поздравляем экс-наставника «красно-синих» и его тренерский штаб с достижением лучшего результата китайского клуба за последние 16 лет!» - говорится в публикации российского клуба.

Напомним, что Слуцкий является главным тренером «Шанхай Шеньхуа». По итогам сезона команда российского тренера отстала от чемпиона - клуба «Шанхай Порт» - всего на одно очко.

Слуцкий занимал пост наставника ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московская команда трижды становилась чемпионом России и дважды брала кубок страны.